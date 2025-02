- Sad je dug 48,2 miliona evra. Nažalost, to neće biti konačan dug zbog 2.500 evra kamate dnevno koju imamo prema poreskoj upravi i zbog sudskih sporova koje možemo da izgubimo. Uspeli smo značajno da smanjimo dug: 3.000.000 smo izmirili obaveza prema klubovima, 2.200.000 smo izmirili prema igračima i 1.200.000 prema različitim dobavljačima. I plus uštede ove godine na osnovu plata i zarada su 1.600.000 evra. Na to još 41 plata manje nego što se plaćalo kada smo došli u oktobru. Ako je to za nekog malo, evo mi ćemo da se sklonimo, pa vi preuzmite klub i radite šta hoćete - istakao je on, pa dodao: