"Zizu je vrlo dobar kandidat, prirodan i dodao bih posle toga, ne znam da li će to on želeti", rekao je Dešan u intervjuu za francuski magazin Ekip.

"On će biti tu, ako mu se ništa ne dogodi do tada. Veoma je vezan za reprezentaciju Francuske, iako je imao težak period. Vratio se i to se jasno vidi u njegovoj igri kao i u glavi", rekao je Dešan i dodao da će Embape ostati kapiten reprezentacije.