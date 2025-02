Podsetnik u kome staju poštovanje, pažnja, empatija prema velikanima, sve ono što predstavlja generator za evoluciju novih asova, trenera i sportskih radnika neophodnih za bolje sutra srpskog fudbala. Neverovatan je broj legendi koje su stasavale na teritoriji koja se proteže od Brodareva do Srebrnog jezera, Požarevca, Smedereva, Kučeva pa do ljubovije i Malog Zvornika. Imena Dragana Džajića, Radomira Antića, Aleksandra Mitrovića, Nemanje Vidića, Velibora Vasovića, Nemanje Matića, Milutina Šoškića, Stevana Stojanovića, Slobodana Santrača...lista bez kraja, lista ozbiljnih fudbalskih veličina, imena stara, ali i nova kojima su vrata FSRZS otvorena kao nikada pre. I to je glavna poruka rukovodstva na čelu sa predsednikom Nebojšom Živanovićem, u stilu one kultne pesme Ekaterine Velike: “Ovo je zemlja za nas, ovo je zemlja za sve naše ljude, ovo je kuća za nas, ovo je kuća za svu našu decu...“.