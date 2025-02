- Zbog toga i dalje pijem lekove. Uspeo sam da smanjim dozu. Mnogo sam bolje, ali to je nešto što stvara zavisnost... To su stvari koje ostaju sa vama, koje vas obeleže - rekao je Di Marija za "Infobae", preneo je "ESPN".

On je dodao da mu je žao brojnih bivših saigača iz reprezentacije koji nisu uspeli da osvoje titulu sa Argentinom.

- Ko se seća momaka koji su stigli do finala Svetskog prvenstva i nisu pobedili? Vrlo malo i čini mi se nepravednim. Ko priča o toj deci? Niko. Malo ko može da vam kaže kako su igrali. Rekao sam to mnogo puta kada smo postali svetski prvaci, kada smo osvojili Kup Amerike, uvek sam govorio da su to trofeji osvojeni i zahvaljujući prethodnoj generaciji - rekao je Di Marija.