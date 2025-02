Gubila je Atalanta 3:0, uspeli su da smanje zaostatak, a dosuđen im je penal na pola sata do kraja meča.

Ovo je trenera tima iz Bergama Gasperinije dovelo do "ludila", a nakon meča je žestoko udario po svom fudbaleru.

- Nije smeo da izvede penal. On je jedan od najgorih izvođača penala koje sam video. Uzeo je loptu jer je nakon gola osećao entuzijazam, ali on ima veoma nizak postotak uspešnosti u penalima, čak ih i na treninzima često promašuje. Išao je šutira iako su na terenu bili izvođači penala De Ketelere i Retegi. Nimalo mi se ne sviđa to što je Lukman uradio - zagrmeo je Gasperini.