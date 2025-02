Uzrok požara nije poznat postoje samo nagađanja, jer nije ostalo ostataka na kojima bi moglo da se bilo šta dokaže kako su nam saopštili inspektori. Ono šta znamo da se desilo je to da su zaposleni u kuhinji osetili nepoznat miris na kiselinu iz toaleta, zapravo kroz zid koji se nalazio između toaleta za goste i osoblje, što je kroz određeno vreme počelo i da im smeta očima. Da smo imali gas, mogli bismo možda da verujemo do toga, ali pošto nismo, ostaje misterija. Zato ne želimo mnogo da se bavimo nagađanjima, jer razne teorije su se otvorile kao izvesne iako ne možemo da dokažemo ni jednu, ono šta je bitno da kažemo da naši zaposleni ni na koji način nisu izazvali požar jer je takvih spekulacija bilo.

Ono što znamo i šta se na očigled svih nas dogodilo to veče je to da je šteta realno mogla biti maksimalna od par hiljada evra, ali zbog vatrogasca iz Sopota i njihove stručnosti to nije tako i sve je izgorelo isključivo njihovom greškom. Svi znamo da Sopot raspolaže sa dva vatrogasna kamiona, koja to veče nisu mogla da dođu istovremeno jer za drugog nisu imali raspoloživog vozača, znači pričamo o jednoj od tri državne hitne službe kojom Sopot raspolaže prividno. Naglasićemo, da su vatrogasci obavešteni dok do požara nije ni došlo i obavešteni da je zbog rizika izbijanja velikog požara (jer je drveni objekat) važno da odmah dođu sa oba vozila, što bi rešilo sve jer ne bi ostalo bez vode 10 minuta nakon dolaska.