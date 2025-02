- Mi smo u ovom zimskom prelaznom roku ostali bez pet štopera. Uglavno su to iskusni igrači, Spajić, Degenek, Drkušić. Otišli su i Điga i Leković. Odlučili smo se da u ovoj sezoni nastavimo sa mladim igračima iz naše Omladinske škole. To su Đurić, Milosavljević i Fal, a takođe smo doneli odluku i da dovedemo jednog mladog igrača, koji dolazi iz Betisa i igra za reprezentaciju Kolumbije do 20 godina. On je upravo došao sa takmičenja, gde se Kolumbija kvalifikovala za Svetsko prvenstvo do 20 godina. Radi se o mladom, perspektivnom igraču, koji ima sve karakteristike da postane vrhunski igrač. Krasi ga brzina i dobra tehnika. Očekujemo da se brzo navikne na mentalitet kluba, stil života u Beogradu, kao i na sve zahteve koje u ekipi traži trener Milojević. Očekujem od njega dosta i verujem da će u narednom periodu biti važan igrač Crvene zvezde - istakao je Mitar Mrkela.