- Naše poslovanje je potpuno transparentno. Za ovih nepunih 11 godina imali smo samo jedno javno preduzeće kao sponzora i to je Telekom sa 16 miliona evra. Imali smo i direktne donacije od države u iznosu od 17 miliona evra ili 1.5 miliona evra po sezoni. To u strukturi naših prihoda iznosi oko 4%. Za isti period smo u budžet Republike Srbije na ime poreza uplatili 56 miliona evra. Prosečan godišnji prihod našeg kluba za period od deset i po godina iznosi 42 miliona evra godišnje. Finansijski pokazatelji bi danas bili i bolji da nismo pretrpeli finansijski minus u rasponu od 25-30 miliona evra zbog epidemije korona virusa. Stvorili smo od Crvene zvezde finansijski samoodrživ sistem.

Dve najveće vrednosti našeg kluba danas su koeficijenti na UEFA ranking listi koji nam garantuju lakšu prohodnost do UEFA takmičenja i naši igrači čija je tržišna vrednost danas 71 milion evra. Treba imati u vidu i mnogo mladih igrača koji su već u prvom timu, a njihova evaluacija nije još uvek vrednovana na pravi način. U ovoj godini očekujemo ukupan prihod od 70 do 100 miliona evra. Najveći udeo u strukturi našeg prihoda dolazi od UEFA bonusa i transfera igrača (70%). To je možda i naš najveći problem, jer nam nedostaju fiksni stabilni prihodi. Na žalost, zbog ambijenta i tržista u kome egzistiramo i radimo, to se teško može promeniti.