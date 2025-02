– Slična je bila situacija i protiv Novog Pazara, kad smo kažnjeni na kraju meča. Imali smo penal u finišu, imao sam i ja odličnu šansu na kraju prvog poluvremena, bilo je još nekoliko izrazitih prilika. Morali smo bar neku od tih šansi da iskoristimo, da smo to učinili gotovo sigurno bismo osvojili tri boda. Ovako, dali smo rivalu šansu da ostane u meču, a Novopazarci su to iskoristili. Najvažnije je da ne klonemo duhom i da protiv Jedinstva ostvarimo pobedu koja bi nam mnogo značila.

– Nije lako doći do pobede u Nišu, mislim da mi sami najbolje znamo koliko je teško odneti bodove sa Čaira. A Jedinstvo je do tog podvig došlo kad se to najmanje očekivalo i to na prilično ubedljiv način. Osvežili su igrački kadar, očigledno doveli ozbiljne igrače i sada su u daleko boljem momentu nego kad smo protiv njih igrali prvi put. I na Banovom brdu nije bilo lako protiv istog rivala, čak su poveli protiv nas, prilično nas namučili. Znamo šta nam je činiti, siguran sam da možemo do trijumfa i tri boda koja bi bila od ogromnog značaja – kazao je Uroš Miladinović.