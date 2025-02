Posle utakmice je sudijski ekspert Zdravko Jokić analizirao njegovo suđenje i sve što je uradio. Uglavnom su bile pohvale na njegov račun, uz nekoliko zamerki. Analizu u studiju "Arene sporta" započeli su situacijom sa početka kada je Endiaj udario rukom u lice Ilića i za to nije dobio žuti karton.

"Nije dobio karton za udaranje Ilića. Zaključak o suđenju ću na kraju Minakovića. Imao je dobar menadžment, ovo je bio početak utakmice, dolazi do klizanja, gubljenja balansa napadača Zvezde koji drži ravnotežu, širi je prema ramenu, ne ide u lice, to je Minaković ocenio kao nenamerno i pustio da se igra dalje i to je bilo dobro", počeo je Jokić.