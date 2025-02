Livaja je početkom juna 2023. godine napustio pripreme reprezentacije nakon uvreda koje su mu uputili navijači sa tribina stadiona u Rijeci tokom jednog treninga. On je bio besan na Savez i selektora jer nisu stali u njegovu odbranu.

Hrvatski 24 sata objavio je vest da je Dalić mogući razlog zašto Livaja ne želi da igra za Hrvatsku dok je on na klupi.

"Hoće li se nakon svega, i kada, Livaja vratiti u reprezentaciju i hoće li se to dogoditi u selektorskoj eri Zlatka Dalića, u ovom trenutku je nemoguće odgovoriti. Odgovor na to pitanje znaju samo Livaja i Dalić, a njih dvojica o tome ne žele da pričaju. Utisak je da Livaja neće zaigrati za reprezentaciju barem dok je Dalić selektor, no ko zna što nosi budućnost, ne bi bilo prvi put, ni u istoriji reprezentacije ni u Livajinoj karijeri odnosno Dalićevom mandatu, da se dogodi neki novi zaokret...", pišu 24 sata.