Član privremene radne grupe Partizana Predrag Mijatović je otvoreno govorio o situaciji u klubu koju je zatekao zajedno sa saradnicima po ulasku u klub.

Mijatović je otkrio da je prethodna uprava, konkretno bivši generalni direktor Miloš Vazura, pravio ugovore štetne po klub, a u korist svog prijatelja Ivice Ilieva.

Iliev je napustio klub nedugo nakon što je privremena grupa ušla, a isti je slučaj i sa Savom Miloševićem, bivšim trenerom crno-belih.

- To su dva potpuno različita slučaja. Kada je Savo podneo ostavku, kružila je teorija kako smo ga, u stvari, otpustili. Da sam ja bio toliko perfidan da sam ga naterao da ode, što je van svakog rezona. Milošević je podneo ostavku i to je činjenica. Zašto se to dogodilo? On je protumačio kod poznatog slučaja oko jednog igrača (Kerkez, prim. aut.) kao da sam mu narušio integritet u svlačionici. Što je bilo nelogično, jer verujte da nikada, niti Sava, a evo sada ni Srđana, nisam pitao sa kojim će timom da izađe na teren. Mnogo puta dođem u našu ložu, kao u subotu na stadion Crvene zvezde i ljudi me pitaju, a ja kažem da nemam tim, da ga ne znam. I drago mi je zbog toga, jer mislim da svako mora da radi svoj posao. Konflikt sa Savom je bio samo oko te situacije, oko Kerkeza, zato što sam hteo da proverim neke stvari. To mi je posao. Zamolio sam Sava u tom trenutku da sačeka, da vidimo sve, pa neka kasnije ide svojim tokom. Jer nikako ne želim, ni ja, niti iko ko radi sada u klubu, a to sam i Savu rekao, da nas poistoveti sa ljudima koji su bili ranije ovde. Nemam ništa ni protiv koga, nego samo da se definišu stvari kakve jesu - rekao je Mijatović za "Mozzart sport".

Kada je reč o Ilievu koji je tužio klub...

- Drugi slučaj je dosta kompleksniji, drugačiji, jako razočaravajući i za mene i za klub. Ima tu mnogo, mnogo stvari koje će se kroz tužbu predočiti javnosti. Mogli bismo da ih kažemo, nema nikakvih tajni, ali da ne ulazimo u detalje jer nas čeka sudski proces, koji će trajati, kroz koji će se mnogo stvari definisati. Konkretno kad pričamo o tome, dogovor sa Ilievim je bio da sporazumno raskinemo ugovor. Međutim, kasnije se njegova filozofija promenila, ne znam iz kojeg razloga. I verovatno ću ja tu sad biti taj koji je tu nešto uradio... Uglavnom, Iliev je u svojoj prvoj poslovnoj etapi dok je bio sportski direktor zaradio 1.100.000 evra neto plate. Problem je u drugom ugovoru koji je njegov prijatelj i saveznik, tadašnji generalni direktor, potpisao sa njim mesec dana pre nego što je otišao iz kluba. Ugovor na tri godine. Znači, on je dobar vremenski period znao da neće biti na poziciji generalnog direktora i potpisao je svom prijatelju ugovor na tri godine sa jako velikom mesečnom platom. Iliev ima dug odranije i nije mi jasno zašto ga nije naplatio kada je bio tu nego ga traži od nas. Mi smo bili fer i korektni, ali ne možemo da idemo u proces isplate nečega što je potpisano mesec dana pred naš dolazak i to na tri godine. Ljudi moji dragi, pa to je skandal! Pored toga mi sada dolazimo do saznanja, do ugovora, autorizacija, konsalting ugovora, do toliko nepravilnosti i nelogičnosti da je to neverovatno. To je ono što nam govori da su se ovde dešavale stvari koje su potpuno nelogične.

Objasnio je o čemu se radi.

- Mi, koji smo četiri meseca u klubu, sada dolazimo do saznanja da su rađeni nelogični i štetni ugovori za Partizan. Saznajemo da su to stvari koje su se mogle pravno izbeći bez problema, ali su se ipak desile. Iz kog razloga, kako, zbog čega, to je već pitanje koje će se s vremenom definisati. I u tužbi Iliev navodi ogromnu svotu novca koja je ušla u klub prodajama igrača, a nama koji smo sad ovde nije jasno kako je moguće da se Partizan sa tolikim zarađenim novcem zadužio još 50.00.000 do 60.000.000 evra. A pritom nemamo evidenciju da je baš taj novac ušao ovde. Ali da ne bismo sad mi ulazili u tu dinamiku, postoje organi koji će se baviti tim. Mi ćemo odgovoriti na tužbu našeg bivšeg sportskog direktora. Bilo je tu još ljudi koji su imali malo zategnutiju situaciju prema nama, ali na kraju su odreagovali onako kako treba i svaka im čast na tome. Ima jedna interesantna stvar i to moram da naglasim...

- U celom tom procesu, ljudi koji su morali da odu iz kluba, što iz sportskog, što iz drugih sektora, imali su svi isti komentar koji mi je baš ostao u sećanju. A to je da su svi potencirali koliko su oni, u stvari, zadužili Partizan! Dok ja imam potpuno drugačiju teoriju: sve nas koji smo bili u klubu, uključujući i mene koji sam bio ovde pa otišao, mislim da je Partizan neuporedivo više zadužio nego mi ovu kuću! I to im kažem: ’Da li je moguće da Partizan nije ništa zadužio tebe?’.

Ivica Kralj se potpuno drugačije ponašao.

- Ivica Kralj je takođe mesec dana pre našeg dolaska potpisao novi ugovor, ali na dve godine. I u startu nam je rekao da njega taj ugovor ne zanima. Ispoštovao je svoju reč. Postoji prema njemu dug odranije, malo me je začudilo što ga nije naplatio kada je bio tu, ali dobro. Drugi Ivica ne samo što hoće taj dug koji postoji odranije, nego hoće i taj novi ugovor. E to je ono što je potpuno nelogično i što ne mogu da razumem.

Mijatović od prvog dana najavljuje da će svi poslovi u Humskoj biti transparentni.

- Zato što tako treba da bude. Zato što ovo nije moj klub, već svih nas. Jedva čekam da napravimo neki transfer, bilo izlazni ili ulazni, pa da se tačno kaže koliko je plaćen taj igrač, na koji način je plaćen, koliku platu ima, koliku je agent dobio proviziju. To je potpuno normalna stvar u fudbalu danas. Zašto da bude tajna? Zašto da nama sada svakog dana izlaze neki ugovori, neke autorizacije, za ne znam šta? Pojavio nam se konsalting ugovor za neku firmu iz 2017. godine, gde Partizan treba da plati 150.000 evra zbog skautinga. Pritom nema nijednog papira koga smo to skautirali, ko je taj igrač? Samo je došla faktura na 150.000 evra. Logično bi bilo da taj ugovor ima svoju priču, da taj neko ko je skautirao nekoga ostavi izveštaj. Mi kada smo došli nismo našli nijedan jedini izveštaj skauta. Zato više nije urbana legenda da su se igrači dovodili na ono ’hej, treba mi špic, imaš li nekog’. Mi smo sada u ovom prelaznom roku doveli Vukotića, neke momke na pozajmicu, lišili se nekih fudbalera koji su imali velike plate. Ali imali smo 50 opcija, za svakog igrača urađena je detaljna analiza skauting tima. I sutra kada neko drugi dođe u klub i pita zašto smo doveli, na primer Vukotića, evo izveštaja: gledan je, skautiran, ima mišljenje ovog, ima onog...

Kada je došla privremena grupa, istaknuto je da će pravo stanje u klubu zapravo tek biti otkriveno.

- Kada smo pogledali ono što smo zatekli, kada smo malo ušli u dinamiku, došli smo do zaključka da je prosto nemoguće da se moglo toliko pogrešnih stvari uraditi. Toliko nepravilnosti i čuda. Pa da je neko namerno hteo ovoliko da sroza Fudbalski klub Partizan, ne bi mu pošlo za rukom, negde bi se zeznuo. Nešto bi, greškom, uradio bolje.

Objasnio je još jednom zašto klub nije bio aktivan u prelaznom roku.

- Koja je bila prva cifra duga kada smo došli? Pet. A koja je sada? Četiri. A šta nam je sledeći cilj? Da bude tri. To je put. Ako imamo dug od četrdeset i nešto miliona, nije logično da sad sebično izglasam da uzmem četiri miliona za prelazni rok. Mi smo ih imali, ali smo ih iskoristili da platimo malo poreza, pa obaveze prema bivšim igračima, klubovima... Mogao sam da odem u Real i da iz Kastilje uzmem mladog igrača, dam mu platu ovde 200-300.000. I to je sve super. E to je ono, što bi Španci rekli ’hleb danas, glad sutra’. Ne. Ima vremena za to. I opet, pored svega toga, derbi smo igrali dobro, sve je bilo kako treba.

Dotakao se i dobrog odnosa sa rukovodiocima Crvene zvezde.

- Moram da kažem da je rukovodstvo Crvene zvezde u subotu stvarno bilo fer i korektno, a njihovo gostoprimstvo na najvišem mogućem nivou. Sačekali su nas, pozdravili... Osećam potrebu da se zahvalim na takvom dočeku. Bio bih nekorektan kad to ne bih uradio. Ne samo u relacijama sa Crvenom zvezdom, nego i sa drugim klubovima, imam nekoliko ideja da prekopiramo španski fazon, da pred utakmicu sednemo zajedno na ručak. Jesmo mi rivali na terenu, međutim, van njega smo institucije koje moraju da sarađuju.

Očekuje da će u tome pomoći Fudbalski savez Srbije.

- Osnovna stvar koja će nama mnogo pomoći i na kojoj ću insistirati je da FSS krene da implementira reforme predviđene da se dese u našem fudbalu. To je bitno, jer će promeniti sliku takmićenja. Znate za ideju da se smanji broj učesnika u ligi, a to mora da se počne praktično po završetku ove sezone i da bi se ciklus reformi završio potrebno je da prođe godinu dana, tako da računam da će od početka sezone 2026/27 reforme biti implementirane. Do tada imamo mnogo posla i institucionalno i sportski - rekao je Predrag Mijatović.

