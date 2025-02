- Najmanji je problem da ja odem i to ne treba niko da me pita. Ja sam bio spreman da odem odmah posle utakmice, ja sam se lomio. Predsednik Zbiljić me je nazvao, rekao šta je imao. Navijači su rekli šta su imali, rekao sam im "ljudi, hvala na poverenju", ali ja sam najmanji problem. Želim da to znaju i navijači sa istoka i zapada, da mi pošalju samo poruku, ja ću doći, spakovaću svoje stvari iz kancelarije i otići - počeo je priču Lalatović, pa dodao:

- Imali smo sastanak, posetili su nas navijači, pričali smo u lepom tonu i mislim da nam je i to bilo potrebno. Hvala navijačima što su došli i što su bili fer i korektni prema ekipi i da će nas to razdrmati. Moram da kažem, sve osim pobede, za nas je neuspeh. Daćemo sve od sebe jer bi nam ta pobeda dala vetar u leđa. Vojvodina mora da pobeđuje, ne odustajem od trećeg mesta. Ne kažem da ću to ostvariti, ali za mene smak sveta ako Vojvodina ne igra Evropu. Svaki trener mora da ima svoj cilj i da se u svojoj glavi borim. Igrači su svesni svega, nemam šta da im zamerim, žele, bore se, ali nam se nažalost desilo to što se desilo u poslednje dve utakmice. Možda je ovo gostovanje pravi trenutak da pokažemo svoje pravo lice. Znam šta sam dao za Vojvodinu i koliko volim klub, čak mnogo više od nekih koji dođu na utakmicu. Ja sam u klubu sa najviše pobeda i najviše utakmica, i to niko ne može da mi uzme. Moje ime će uvek biti ispisano zlatnim slovima u istoriji kluba. Živim u Novom Sadu i Vojvodinu osetim kao svoju kuću.