- Svi smo siti političke korektnosti. Ovde u zapadnom svetu sloboda govora više ne postoji. Ne možete više da kažete šta mislite. Na jednoj strani su desničarski populisti sa jednostavnom retorikom. Migranti vam uzimaju posao i čine zločine, LGBT* propaganda će dovesti do nestanka porodica, uništiće vam decu... To je toliko primitivna populistička retorika da je svakome jasna - rekao je Aleksandar Čeferin za Delo i nastavio:

Objašnjenja su potrebna, ali ovih dana je zbog opšte histerije to nemoguće.

- Ne razgovaram s vama, ne razgovaram s njim. Borimo se protiv ovoga, ne volimo to. Političari, šta mislite ko ste? Ni ja ne volim mnogo ljudi u fudbalskoj industriji, ali razgovaram sa njima zarad organizacije koju vodim. Političari moraju da razgovaraju sa svima za dobrobit zemlje. Oni ne moraju da idu na odmor sa ljudima koji im se ne sviđaju, kao što ni ja ne idem.

- Evropa gubi u svakom pogledu (osim u fudbalu), guši se od rigidnih propisa. Istovremeno, ne možemo da se borimo sa svima i ne možemo čitavom svetu da propovedamo kako sve treba da bude, jer činjenice govore drugačije. Štaviše, novi američki predsednik ( Donald Tramp op.a.) razmišlja o uvođenju carina, koje će učiniti evropsku ekonomiju još manje konkurentnom, a ja ne vidim nikakve prednosti u evropskoj politici. Jedinstva takođe nema, a Evropa će, nažalost, i dalje gubiti – svojom krivicom. Mi Evropljani moramo da se ujedinimo, ali ne znam da li je to moguće. Moramo da se otvorimo i prestanemo toliko da regulišemo tržište. Niko, pa ni Kina, ne bi trebalo da nam bude neprijatelj – i nije neprijatelj, prema svima treba da se odnosimo kao prema partneru. Mi edukujemo druge kako treba da se ponašaju, ali mi sami imamo problema.

- Zvaničnici EU već neko vreme govore da neće razgovarati o okončanju sukoba u Ukrajini sa Rusijom. Sada SAD pregovaraju sa Rusijom, a ti isti evropski političari se pitaju zašto to rade bez konsultacija sa njima. Moraju da shvate da su u pitanju važnije stvari i da ne deluju zbog svog ega i ličnih zamerki, već zbog interesa Evropske unije. Ono što me brine je njihovo propovedanje ostatku sveta da je Evropa najbolja. Situacija migranata u Evropi je daleko od idealne, situacija sa njihovim pravima nije optimalna, ali mi predajemo celom svetu o demokratiji...

- U Kongu je građanski rat već 29 godina, šest miliona ljudi je umrlo! Ogroman broj žena je silovano svakog dana. Ali svet ćuti, prihvata rudu i radi kao i obično. Istovremeno sa brutalnim silovanjima i ubistvima u Kongu, svakodnevno čitamo o tome kako je u Los Anđelesu izgorela kuća poznatog bogataša. Ovo je takođe tužno, ali pokušajte da to uporedite sa tragedijom naroda Konga. Ovaj dualitet je pravi problem. Gubimo jer nam nedostaje osetljivost. Propovedamo, težimo političkoj korektnosti, ali u stvarnosti imamo vrlo jasnu predstavu o nekim ratovima, a zatvaramo oči pred drugima i pravimo se da ne postoje iz ekonomskih, političkih ili drugih razloga.

Govorio je Čeferin i o povratku Rusije pod okrilje UEFA, i podsetio na primer mlade selekcije do 17 godina, kada je dogovor propao zbog levičarskih političara iz EU.

- Bio sam jednom kod njega u kući, gleda tri lige istovremeno na nekoliko ekrana, a diskretno posećuje i utakmice. Sreo sam ga kada mi je prišao čovek u farmerkama i majici i rekao: "Zdravo, ja sam katarski emir, imaš li problema sa PSŽ-om?" Kineski milijarder Džek Ma je takođe poseban. Voli fudbal i ima neobičnu viziju. Nadam se da greši, ali mi je na jednom od sastanaka rekao sledeće: prvo ćemo imati bolest (korona virus), pa će početi ratovi i biće velika glad. Što se tiče Lige šampiona, čuo sam samo pozitivne povratne informacije. U početku je bilo više kritika, ali se pojavljuju svaki put kada dođe do promena. Mislim da je sada 99% ljudi zadovoljno ažuriranim formatom Lige šampiona. Takmičenje je postalo još nepredvidivo do poslednjeg trenutka nije se znalo ko će u plej-of. To je totalni uspeh, rejting Lige šampiona je odličan. Sva tri turnira, uključujući Ligu Evrope i Ligu konferencija, bila su uspešna. Sponzori su zadovoljni što više ekipa učestvuje na turnirima. Sada su još željniji da ulažu u UEFA takmičenja. Isto važi i za televiziju i druge emitere - objasnio je Čeferin.