– Danilo Fekete je već pet godina u Čukarikom, kod nas je došao iz Crvene zvezde. Radi se o, slobodno to mogu da kažem, najtalentovanijem igraču u čitavoj Srbiji u ovom uzrastu. I to pokazuje broj golova koji on postiže, na svim takmičenjima u kojima nastupa, pa i u reprezentativnom dresu. Ovaj momak je „projekat kluba“ i verujem da će uskoro postati prvotimac i da će ostaviti dubok trag na Banovom brdu.