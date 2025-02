Trudi se da svaki slobodan trenutak provodi sa Helenom, da bude uz sinove Maksimilijana i Vinsenta , međutim to se ne bi moglo zaključiti po njegovim objavama na društvenim mrežama. Ibrahimović ističe da je to lažna slika i da ga takve stvari ne zanimaju, pa baš zbog toga nikada ne deli njihove fotografije.

"I tako, nakon što sam prestao da igram, proveo sam mnogo vremena s njima. I proživeo opet svoj život kroz njih. Bilo je to kao flešbek, ali sa njima, ne sa mnom na terenu. Dok sam igrao, imao sam malo vremena za njih. Sada sam hteo to da nadoknadim i bilo je zaista fantastično. Počeo sam da uživam u životu na drugačiji način, bez svakodnevnih treninga. Proveo sam sada mnogo vremena sa svojom porodicom, kao što uvek radim. Ne izlazim noću", ispričao je Zlatan.

"Da, nemam svoje slike na zidovima, ali to je moja ideja. Jer u porodici moramo da pamtimo odakle sva hrana dolazi - od mojih stopala. To je podsetnik za sve njih da svaki put kada uđu u moju teretanu, vide ta stopala".

"Moja glava kontroliše stopala, u pravu ste, ali moja stopala više govore o mojoj igri. Igra glavom došla je na kraju, kad više nisam bio brzo dovoljno. Ne, sve što sam rekao je važno da bismo znali odakle je sve došlo i zašto smo tu gde smo danas. Nema mojih slika, rekla mi je Helena da me je gledala dovoljno. A to je važno i za moju decu, važno je da me vide kao oca, a ne kao profesionalnog igrača Ibrahimovića. Ne bi trebalo da odrastaju u mojoj senci, jer su važniji od mene i nikad neće doći u situaciju kada će se osećati drugim ili trećim. Oni su u pol poziciji".