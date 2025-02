Posle šest minuta igre Atletiko je stigao do dva gola prednosti, pogocima Hulijana Alvaresa u prvom i Antoana Grizmana, ali je Barselona već do kraja poluvremena uspela da stigne do preokreta golovima Pedrija u 19, Paua Kubarsija u 21. i Inga Martinesa u 41. minutu.