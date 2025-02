On je potom poželeo i Radničkom mnogo sreće, a zahvalio se i navijačima na podršci i pobedu posvetio predsedniku Dragoljubu Zbiljiću.

"Moram da kažem da Radnički ima dobar tim i želim im sve najbolje. Mojim igračima čestitam na zasluženoj pobedi. Želim da se zahvalim i našim navijačima koji su došli i pružili nam veliku podršku, kako onima sa severa, tako i onima sa istočne i zapadne tribine od kojih smo primali kritike. Mi smo jedna velika porodica i treba da se držimo zajedno i kada i kada ne ide i ako tako nastavimo igraćemo u Evropi. Kao trener, pobedu posvećujem našem predsedniku i želim i da se posebno zahvalim našem gospodinu Zbiljiću, čoveku koji nam sve pruža i daje. Takvog predsednika do sada nisam imao. Jednostavno, jako sam srećan zbog svega ovoga, jer kao trener trpim ogromne pritiske gde god da dođem. Kada izgubi moj klub, kažu izgubio je Lalatović. Ali, ako neko mora da trpi sve ove pritiske, onda ću trpeti ja, da se rastereti svi igrači i da nastavimo ovako da igramo. Nemamo vremena da se radujemo, očekuje nas derbi sa Spartakom i da do pauze pokušamo da budemo među prve četiri ekipe i da napadnemo to treće mesto", istakao je Lalatović