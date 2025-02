Već u 25 sekundi, dok se publika još nije pošteno ni smestila, Lazar Živanović je zatresao mrežu gostiju. Na drugi gol čekalo se do trećeg minuta kada je Madruga Juri doneo domaćinu dva gola prednosti. Do poluvremena su precizni bili Aleksandar Pavlović i Miloš Todorić pa je Loznica na odmor otišla sa četiri gola prednosti. Gde su stali tu su nastavili zeleni, a ponovo se Živanović upisao u listu strelaca, a onda je to učinio i novajlija u ekipi domaćina, inače, Lozničanin Sergej Grujić sa dva gola. Jedini strelac u ekipi Zvezde bio je Srđan Brkić na početku drugog poluvremena kada je na kratko probudio nadu gostiju da nešto mogu učiniti u ‘‘Lagatoru’‘, ali je nada brzo ugašena. Razlika u klasi između Loznice i petoplasirane ekipe Druge lige bila je evidentna, a na kraju je to potvrdio i rezultat na semaforu. Ovo je treći susret ove dve ekipe i treći trijumf Lozničana.