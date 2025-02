Đalović, koji iza sebe ima neverovatnu životnu priču, uspeo je da izbaci Hajduk iz Kupa i to pobedom na "Poljudu" (1:3), a pre toga savladali su i Dinamo i Osijek. Na klupi ova tri hrvatska tima sede italijanski treneri, Đenaro Gatuzo (Hajduk), Fabio Kanavaro (Dinamo) i Federiko Kopiteli (Osijek) pa je stručni analitičar Joško Jeličić dao jako zanimljiv komentar na ovo.

- Radomir Đalović je za deset dana pokorio Italijane... Nisu to uspeli ni partizani 1943. Svaka čast njemu i Rijeci - rekao je Jeličić.

- Došao sam kao dete sa 13 godina iz Bijelog Polja. Sam, nikog nisam znao u Beogradu, svi su mi ostali u Bijelom Polju i bilo je teških trenutaka. Ali to me je izgradilo kao čoveka. Živeo sam pet godina u onoj baraci preko puta Marakane kod pekare Kruna, sa Nemanjom Vidićem, bili smo drugari, kao i sva deca koja dođu sa strane u Zvezdu. Vidić je tada bio mršav, nije imao razvijene grudi, ali je uvek bio striktan i posvećeno trenirao. Stekao sam tamo mnogo prijatelja, trenirali su me legende poput Duleta Savića, Vojina Lazarevića, Mileta Jovina, Kuleta Aćimovića, Zvonka Radića - rekao je u intervjuu za "Mocart sport".