- Naravno da sam dovodio igrače, ali to nije bilo ispunjavanje hirova, već je logika bila da se dovedu oni koji su potrebni ekipi. Prihvatam da je moja odgovornost ako su neki igrali loše, kao i ako su igrali dobro. Ako se vratimo malo unazad, onog leta kad je Ilija Stolica postavljen za trenera, desilo se da nema dovoljno fudbalera za pripreme. Ne znači da morate da dovodite samo da bi ispunili potreban broj, ali morate da angažujete zamene za one koji su otišli - rekao je Duljaj za "Danas".

- Ponavljam, snosim odgovornost za neke igrače koje je klub doveo, a oni nisu pokazali ono što se očekivalo. Moja krivica je to da nisam uspeo da ih dovedem na taj nivo i Partizan je zbog toga u minusu. To je jedan tas vage, dok je na drugom tasu ono što je bilo dobro. I sada je pitanje da li sam, kako ovi koji sada vode klub kažu, naneo finansijsku štetu. Za Kanutea može da se kaže da nije ispunio očekivanja i da je Partizan zbog njega izgubio novac, ali, s druge strane Saldanja je doneo novac, kao i Severina. Tako je bilo i sa Belićem, Ilićem, Baždarom i Markovićem. To nije samo moja zasluga, nego i ljudi koji su im bili treneri pre mene ili koji su ih doveli. Ali ono što je bilo loše je moja krivica i ne prebacujem je na druge. Kažu da su zbog nekog u minusu, ali ne pominju ono gde su u plusu.

- Nisam pao s Marsa ili direktno iz kopački došao na klupu. U Ukrajini sam stažirao godinu dana u B timu Šahtjora, pa sam onda dobio ugovor, zatim tri godine radio sa prvim timom. Kad sam se vratio u Srbiju bio sam pomoćnik Savi Miloševiću i Aleksandru Stanojeviću, potom otišao u Teleoptik i nije bio plan da preuzmem Partizan. U jednom momentu mi je to ponuđeno, međutim, rekao sam da nije dobar trenutak, da ne mogu ništa da uradim sa takvim timom i tada se svesno žrtvovao Gordan Petrić i prihvatio da bude trener. Kad je on podneo ostavku zvonio mi je telefon, ljudi iz kluba su mi rekli da dođem na sastanak i odmah sam znao o čemu se radi. To se sve dešava tri dana pre utakmice sa Zvezdom, mogao sam da kažem “hajde da prođe derbi, pa ćemo pričati”. Međutim, za Partizan je sramota da nema trenera na derbiju i prihvatio sam, iako su mi mnogi govorili da je to samoubistvo. Da su mogli da nađu nekog drugog ne bi meni ponudili da vodim ekipu. Očekivao sam da će me otpustiti, jer sam puno puta otvoreno pokazivao nezadovoljstvo. Čuju te, ali se prave da te ne čuju, međutim, kad ti gori kuća moraš da vičeš “upomoć”. Posle pozitivnog rezultata i prvog mesta na tabeli u jesenjem delu sezone niko mi nije ponudio ugovor i znao sam šta me čeka kad rezultati ne budu tako dobri.