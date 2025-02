- Oboje su vrlo odgovorni tokom ovog procesa i žele da sve prođe 'glatko' zbog njihove dece. Novac neće biti problem, sada dogovaraju sve detalje kako bi se ovaj proces završio na miran način. Najviše me iznenađuje što imaju zajedničkog advokata - poručila je ona.

Kristina se još 2019. godine sa najmlađim detetom vratila u Španiju kako bi se posvetila poslovnim obavezama, a Vaskez tvrdi da je kap koja je prelila čašu bila to što je Gvardiola produžio ugovor sa Mančester sitijem do 2027. godine.

- To je iznenađujuće, ne mogu reći da li nosi prsten kao počast njihovom braku ili zato što ostavlja otvorena vrata za pomirenje. Koliko čujem, on je za to otvoreniji od svoje supruge - rekla je i dodala: