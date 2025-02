"Bajern sam razmatrao samo zbog Gvardiole. Kada sam osvojio Puškaš nagradu otac me je uporno zvao na telefon, bilo je dva ujutru. Javio sam se i on mi je rekao da otvorim vrata od sobe. Kada sam otvorio, onako u boksericama, tu su bili moj otac, Gvardiola i prevodioc. Pep mi je rekao da me želi u bilo kom klubu da završi i da će me učiniti najboljim na svetu. Rekao je i da će promeniti svoje ime ako ne postignem 60 golova u sezoni", otkriva Nejmar i dodaje: