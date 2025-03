Murinjo je suspendovan na dve utakmice, a nakon što je propustio duel u Kupu protiv Gazijantepa, on neće voditi ekipu ni u nedelju u prvenstvu protiv Antalijaspora. Umanjena je i novčana kazna, pa će umesto 44.000 dolara, morati da plati nešto više od 15.000, preneo je Bi-Bi-Si (BBC).

On je dodao da je posle meča otišao do svlačionice da se vidi sa sudijom i zahvali mu. Kada je video četvrtog sudiju, koji je iz domaće lige, Murinjo mu je rekao: "Da ste vi sudija... to bi bila katastrofa".