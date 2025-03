I počele su tračerice i nagađanja . Ko je bio iza kamere? Da li je to bio Ronaldinjo? I trajala su sve do pre neki dan, kada je Grasijela Alfano odlučila da svim spekulacijama stane na kraj. Da objasni konačno, jesu li ona i Ronaldinjo imali aferu.

- Sviđa mi se kako izgledam. Osećam se veoma dobro u svom telu. Mnogo mojih fanova me je pitalo za snimak. Posebno kada sam objavila fotku sa Ronaldinjom, kad smo se upoznali. Vidite, ljudi izmišljaju stvari. Fotografisala sam se sa Ronaldinjom u liftu i svi su mislili da me je on slikao - rekla je Grasijela u intervjuu i dodala: