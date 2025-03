Ako neko zna kako se dolazi do finala pomenutog takmičenja zna legendarni srpski fudbaler, koji je sa tri kluba stizao do poslednjeg koraka u Ligi Evrope.

“To kopile… Od tog dana nisam razgovarao sa njim. Gledajući unazad, ponosan sam što sam igrao to finale, uvek je dragoceno igrati takvu utakmicu”.

“Bio je to veoma težak poraz, zaista. Bili smo bolji tokom meča, dobro se sećam. Imali smo pregršt prilika da pobedimo. Bio je to komplikovan trenutak, ali gledajući unazad, bio sam ponosan što sam igrao u ovom finalu, uvek je važno igrati ovakav meč, poseban je. To je takođe bio jedan od mečeva koji je odlučio moju budućnost, pošto sam ubrzo nakon toga potpisao za Čelsi.”