Trener fudbalera Fenerbahčea Žoze Murinjo rekao je da ima loših osobina, ali da rasizam nije jedna od njih i da su se optužbe protiv njega za rasizam vratile Galatasaraju kao bumerang.

Slušaj vest

Morinjo je u izjavi za Skaj prvi put pričao sa medijima o optužbi za rasizam, koje je Galatasaraj izneo posle istanbulskog derbija 0:0 odigranog 24. februara.

Portugalski trener rekao je da se osećao mirno i opušteno pošto smatra da optužbe iz Galatasaraja nisu bile uspešne.

"Nisu me pametno napali pošto nisu znali moju prošlost. Nisu znali za moje veze sa Afrikom, Afrikancima, afričkim fudbalerima i afričkim dobrotvornim organizacijama. Tako da, umesto da to ide protiv mene, to im se vratilo kao bumerang i okrenulo se protiv njih. Svi znaju moje loše osobine, ali to nije jedna od njih. Upravo suprotno", naveo je Morinjo.

"Najvažnija stvar je da znam ko sam, napad i optužba za rasizam su bili loš izbor. Pomislio sam: 'Kako mogu toliko da se spuste'", dodao je 62-godišnji trener.

Galatasaraj je posle utakmice optužio Morinja za rasističke komentare i "uporno davanje pogrdnih komentara o turskom narodu", a ;Fenerbahče je zatim saopštio da su Morinjove izjave potpuno izvučene iz konteksta.

Morinjo ;je posle utakmice rekao da pozdravlja odluku da strani sudija vodi utakmicu i pohvalio je Slovenca Slavka Vinčića za "vrhunski nastup".

On je dodao da je posle meča otišao do svlačionice da se vidi sa sudijom i zahvali mu. Kada je video četvrtog sudiju, koji je iz domaće lige, Morinjo ;mu je rekao: "Da ste vi sudija... to bi bila katastrofa".

Upitan o jednom startu na početku utakmice, Morinjo ;je rekao da bi sudija reagovao žutim kartonom "posle simuliranja", a da bi "svi sa protivničke klupe skakali okolo kao majmuni". On je kasnije rekao da je mislio na trenera Okana Buruka.

Turski savez suspendovao je Morinja na četiri utakmice i kaznio sa 44.000 dolara, ali je posle žalbe Fenerbahčea suspenzija prepolovljena i novčana kazna umanjena.

Na pitanje Skaja da li Morinjo žali zbog svojih reči i da li je izbor reči bio nespretan, trener je zastao na trenutak i razmislio, a zatim je odmahnuo glavom jer mu je bilo teško da podnese Burukovo ponašanje.

"Ne mogu da se spustim na njegov nivo. Ponekad to radim i pitam se: 'Zašto si to uradio Žoze? Zašto se spuštaš na taj nivo?", rekao je on i dodao da je dobio podršku i od ljudi koji ga inače ne podržavaju.

"Zahvaljujem ljudima koji nisu imali problem da se oglase, pogotovo mojim momcima, mojim bivšim igračima. Oni su bili važan glas", naveo je Morinjo.

On je mislio da Didijea Drogbu i Majkla Esjena, koji su sa Morinjom i Čelsijem osvojili titulu.

Posle toga, pojedini navijači Galatasaraja su izašli na ulice i spalili Drogbine dresove. Fudbaler Obale Slonovače odigrao je 53 utakmica za taj klub.

"Na dan kada je objavljena suspenzija od četiri utakmice, u javnost je dospela slika kako šef disciplinskog komiteta sa prijateljima slavi u Galatasarajevom dresu. Samo ovde možete razumeti dimenziju toga", dodao je Morinjo.

On je obavio suspenziju i može da se vrati na klubu Fenerbahčea.

(Beta)