– Imam tu čast da se prvi put obraćam vama kao šef stručnog štaba našeg velikog kluba. I velika čast je biti ovde danas. Očekivanja od utakmice verovatno sve najviše zanima, s obzirom na kvalitet tima i nezavidan položaj u kojem smo se našli. Nije baš obećavajuća situacija, ali mislim da ćemo sa nekim promenama, sa novim stručnim štabom i novom energijom da ćemo ispuniti očekivanja naših navijača. Pred nama je jedna važna utakmica, a pre početka sezone mogli smo da pričamo o nekim težim ili lakšim, a nama su sada sve do kraja sezone veoma teške i mi u svaku ulazimo da pobedimo. Po kvalitetu zaslužujemo da se tome nadamo, ali da li ćemo pobediti zavisi od naše igre, ponašanja i to ćemo videti u nedelju. Mislim da će sve biti u redu, da su momci shvatili da do sada stvari nisu išle kako su želeli. Mi kao stručni štab radimo sve da ispunimo zajedničke ciljeve. Danas imamo zajednički ručak da podignemo moral da pričamo što više i da shvatimo šta je suština. Fudbal je prvo igra, a posle i posao, a danas nekada i više od igre. Mnogi ljudi zavise od naših rezultata, u gradu, klubu, među nama – počeo je Tanjga.