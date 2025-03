Ivanjičanin Zoran Cvetković(55) oduševio je korisnike društvenih mreža kada je njegova ćerka Marina nedavno objavila snimak u kome on iz glave govori sastave fudbalskih timova sa prostora bivše Jugoslavije. Poznanici ovog diplomiranog inženjera ekeltrotehnike znaju kao pokretnu enciklopediju kada je fudbal u pitanju. Ovaj Ivanjičanin napamet zna sastave na desetine domaćih i stranih timova počev od 1985. godine. - Omerović, Radović, Rojević, Vermezović, Čapljić, Radanović, Smajić, Živković, Mance, Milojević, Krstaš i Varga - tim je FK Partizana iz 1985. godine.

FK Hajduk sa Liona iz 1994. godine - Beli, Čučak, Torić, Joksimović, Bugarin, Nikolić, Ristić, Duljaj, Mrdak, Aleksić, Halilović...- samo su neki od desetina timova i reprezentacija koje ovaj Ivanjičanin u po noći zna napamet. Za sve igrače zna da kaže i na kojoj su poziciji igrali.

- To nije ni malo teško, ako se zna da fudbal pratim od svoje desete godine. Znam napamet mnogo timova, ili kako mi to kažemo "lepih sastava" koji su za poslednjih 40 godina timski ostavili trajan pečat u istoriji sporta. Među njima je i sastav Atletiko Madrida koji je pod našim Radomirom Antićem osvojio duplu krunu, takvi timovi ne mogu da se zaborave. Znam napamet dvadesetak do 30 timova koji su na mene ostavili snažan utisak, bilo da je reč o izuzeznosti igrača, rezultatima koje su postigli ili zbog neke druge činjenice - priča Zoran, koji sve vreme razgovor prekida time što kao iz rukava govori imena sastava i timova koje zna napamet. Među njima je i zlatni tim komšije Radomira Antića. Kaže da svoje znanje često utvrđuje sa kolegama i prijateljima, takođe dobrim poznavaocima fudbalskih prilika. U Ivanjici za njega kažu da bi mogao satima da govori sastave timova, ali i biografije igrača, njihovim transferima, postignutim golovima...