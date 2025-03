Epilog dvomeča protiv Austrije odrediće put Orlova u kvalifikacijama za Mundijal 2026. godine

Dragan Stojković pozvao je sve ono najbolje što Srbija ima u ovom trenutku, sviđalo se to nama, ili ne, tvrdi za Kurir Milovan Đorić.



Nekadašnji selektor i čelnik FS Srbije analizovao je za Kurir spisak igrača selektora Stojkovića za dvomeč protiv Austrije 20. i 23. marta, u baražu za ostanak u A diviziji Lige nacija.

Prijateljski saveti - Milovan Đorić i Dragan Stojković Piksi Foto: Nenad Kostić

- To je to što imamo u ovom trenutku. Nemamo mi više široku bazu, niti veliki fond igrača. Opet, treba da učinimo sve kako bismo ostali u najjačoj diviziji. Ima tu dosta mladih igrača. Neminovna je smena generacija. To je gotova stvar. Austrija je ozbiljan rival, čekaju nas dve teške utakmice. Ko će od mladih iskoristiti šansu, veliko je pitanje - zapitao se popularni Bata Đora (79) i nastavio:

- Nekada je mladom igraču, ako je pravi, dovoljno i pet minuta. Očekujem mnogo od Lazara Samardžića. Konačno taj momak treba da se dokaže, do kraja... Da ga vidimo u pravom svetlu. Ovo su dve utakmice za njega. Neka pokaže koliko može!

Celu naciju interesuje zdravstveno stanje Aleksandra Mitrovića. Nije se našao na spisku selektora Stojkovića zbog povrede, a onda je u petak veče zaigrao za Al Hilal i dao gol.

- Ne treba dizati tenziju. Mitrovića treba sačuvati... Mada su nam ovo dve vrlo važne utakmice... Nije dugo igrao, velika je pauza iza njega. Smatram da ne treba ništa silovati. Možda je to i dobro. Da, sad vidimo Dušana Vlahovića. Kad nema Mitrovića, dobiće više prostora, a on je takav igrač, koji to voli. Žao mi je što malo igra u Juventusu. Čini se da je on već rešio da ide iz Torina. Evo, sad prilike za njega. Neka bljesne za reprezentaciju.

Gde ja stadoh, ti produži - Aleksandar Mitrović i Dušan Vlahović Foto: Starsport/Srđan Stevanović



Sergej Milinković-Savić odbio je poziv selektora Stojkovića i više ne želi da igra za Srbiju. Njegov brat Vanja se solidarisao sa njim.



- Izgleda da je to definitivna odluka Sergeja! Rekao je da neće da igra za Srbiju i ne treba trošiti više energiju oko toga. Moj savet Draganu je da se više ne zamajava sa Sergejem, neka ukaže šansu drugim igračima. To je završena priča! On je bio sporan još u vreme Kokeze, na Mundijalu u Rusiji je počinjao, ali nam nije išlo. Sergej ima kvalitet, ali ga nikada nije dokazao u reprezentaciji. Zašto? Ne znam! Selektor Stojković davao mu je više vremena, nego što zaslužuje. Trpeo ga, čekao... Kad će da igra za Srbiju, ako sada neće?! Sada nam je važno, protiv Austrije, a on neće... Treba Dragan da ga zaboravi. Gledam ga kako igra u Saudijskoj Arabiji, slab je to nivo... Sviđa mi se njegov brat Vanja, šteta što i on neće da brani za Srbiju.

Srbija ga više ne zanima - Sergej Milinković-Savić i selektor Stojković Foto: Marko Metlas / imago sportfotodienst / Profimedia



Austrijanci takođe imaju kadorvskih problema, što je hendikep za selektora Ralfa Ragnika.

- Imaju iskusnu i kompaktnu reprezentaciju. Da vam kažem nešto. Zašto kažem da su nam ovo dve mnogo važne utakmice. Ako prođemo Austriju, lako ćemo se kvalifikovati za Mundijal u Americi! To je dosta povezano. Ove dve utakmice pokazaće sa kojim igračima možemo u kvalifikacije. I Austrijanci su u istom problemu. Nadam se da ćemo tamo u Beču imati podršku publike, da će u Beču biti pola-pola na tribinama. A, to će da nam znači.



Svedoci smo da je od Mundijala u Kataru negativna atmosfera oko selektora i reprezentacije.

- Uvek je mesto selektora na vetrometini, ali Piksi je sve završio. Još ako nas odvede na SP u Americi, biće definitivno najuspešniji selektor u istoriji. Najteže je biti selektor kad se vrši smena generacija. Treba ukomponovati mlade sa iskusnim igračima, mnogi treneri su tu padali. Naša liga ovakva kakva je, teško da možemo da izvlačimo igrače odatle... Nema kvaliteta, to je očigledno. Nemamo jake utakmice, jer samo iz takvih mečeva se dobijaju ozbiljni igrači, posebno mladi. Pogledajte razliku Zvezdi i Partizana, to nikada nije bilo... I ovo što uzima Dragan iz Superlige, to je sve radi reda.

Zvezdin Mesi - Andrija Maksimović Foto: Starsport/Peđa Milosavljević



Govorio je Bata Đora i o Andriji Maksimoviću iz Crvene zvezde:

- Nemojmo samo da preterujemo oko tog Maksimovića! Neosporno je da je talenat, da ima kvalitet, ali ono što ja vidim, mislim da ima problem sa brzinom. U igri sa loptom je zreo, pravi, ali deficit mu je brzina. Traže se takvi igrači u Evropi, evo mu šanse. Jedno je naša domaća srpska liga, a drugo reprezentacija, to je najviši nivo.

Dotakao se Milovan Đorić i teme oko srpskih fudbalera rođenih u inostranstvu, a koji su odbili Srbiju:



- Dragan je dobro informisan, dobro se prate ta deca. Savez je sve učinio oko Stefana Bajčetića i Aleksandra Pavlovića, nema šta da im se zameri. Tu odlučuju roditelji, a ne fudbaleri. Svi roditelji gledaju da im deca ostanu na Zapadu, i to nije u redu. Taj mali Bajčetić bi više imao prostora da postane ozbiljan igrač u reprezentaciji Srbije, jer je pitanje da li će ikada igrati za Španiju. To je bar jasno, to se vidi. Razlika je velika.

Izabrao Španiju pre Srbije - Stefan Bajčetić Foto: Andrew Yates / Zuma Press / Profimedia

Komentarisao je Đorić i otopljavanje odnosa između čelnika Crvene zvezde i Partizana:



- Ima jedno, ako je to klupski stav, ili lični. Voleo bih da odnosi budu zdravili, ali... Navijači to ne prihvataju. Bilo bi to lepo, da postane praksa kao nekad, ali nisam siguran da će to da zaživi. Zavisi šta misli većina. U moje vreme nije bilo toliko zle krvi. Mi smo peške išli na derbi sa Marakane na stadion Partizana. Putem, oko onih zgrada navijači Partizana pozdravljali su nas kao da smo njihovi. To je bilo pravo rivalstvo... Ali, to se sada izgubilo.