- Tada nisam imao nijednog stranca, Mrkajića sam doveo iz Javora, Čovića iz Proletera, Vukadinovića iz Zemuna, a Gemovića iz zatvora. Pozdrav za Gemu. Znate zašto sam ga doveo? Pitam tada saradnike iz Vojvodine “Gde je Gemović iz Mačve”? Oni kažu “Šefe, on ti je u pritvoru”. Neko je njegovu trudnu suprugu uhvatio za zadnjicu, on ga je udario i slomio mu je vilicu. Stao je u zaštitu svoje supruge i uhapšen je. Ja kažem "Taj mi treba". To hoću jer bi ja tom polomio vilicu. Njega mi dovedite. Pošaljem advokata i on potpiše u zatvoru – rekao je Nenad Lalatović.