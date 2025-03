- To nije ni malo teško ako se zna da fudbal pratim od svoje desete godine. Znam napamet mnogo timova, ili kako mi to kažemo, "lepih sastava" koji su za poslednjih 40 godina ostavili trajan pečat u istoriji sporta. Među njima je i sastav Atletiko Madrida, koji je pod našim Radomirom Antićem osvojio duplu krunu, takvi timovi ne mogu da se zaborave. Znam napamet dvadesetak do 30 ekipa koje su na mene ostavile snažan utisak, bilo da je reč o izuzeznosti igrača, rezultatima koje su postigli, ili zbog neke druge činjenice - priča Zoran, koji sve vreme razgovor prekida time što kao iz rukava govori imena sastava i timova koje zna napamet.