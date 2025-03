On je na utakmici protiv Atalante na terenu proveo 75.minuta i dobio ocenu 6,1 (prema sajtu "rezultati.com"), bez nekog doprinosa u porazu svog tima od čak 4:0.

Kolo Muani je stigao iz PSŽ-a na pozajmicu do kraja sezone u kojoj će zaraditi čak 8.000.000 evra.

- Razlog je u prirodi projekta: tim nezrelih ljudi poveren je nezrelom treneru. Previše je to za dres Juventusa za koji je, sedam meseci posle ustoličenja, Tijago Mota shvatio da je težak. Da budemo jasni: filozofija podmlađivanja tima, s ciljem da se obuzdaju troškovi, bila je i ostala prihvatljiva i za pohvalu, ali razmišljanje o izgradnji Juventusa bez igrača sa iskustvom i karakterom, izgleda nepromišljeno. Neiskustvu tima, Mota je dodao i svoje, promašene taktike i formacije. Nije izgradio grupu, kasno je razumeo poteškoće i potrebe konteksta u kome se nalazi. On je i dalje dobar trener po potencijalu, koji može da postane sjajan, ali uči vožnju i to radi sa luksuznim automobilom, koji je već dosta ulupao i rizikuje da ostane izubijan - stoji u tekstu Tutosporta, na čemu se nisu zaustavili: