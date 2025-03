"Ako zaista pogledam ekipu koja mu je na raspolaganju, mislim da obavlja zaista dobar posao. Mislim da je on izvanredan mladi trener. Zaista. On je odličan trener i mislim da će dugo biti ovde. Počinjemo da vidimo šta on može da napravi, mislim da smo u to imali uvid protiv Arsenala. Koliko igrača sa klupe ste prepoznali, spali smo na 10 ili 11 igrača prvog tima. Ruben obavlja super posao", dodao je on.