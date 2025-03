Izbori se očekuju u periodu od marta ove do istog meseca naredne godine, kada Rodrigesu ističe mandat.

Ronaldu je bila potrebna podrška najmanje četiri savezne federacije kako bi se kandidovao, ali bivši napadač Intera i Real Madrida to nije uspeo.

"Federacije su odbile da me prime u svojim sedištima, tvrdeći da su zadovoljne trenutnim vođstvom i da podržavaju (Rodrigesovu) kampanju za reizbor. Nisam uspeo da predstavim svoj projekat, podelim svoje ideje i da ih saslušam kako sam želeo. Nije bilo prostora za dijalog. Jasno je da nemam šansu da se kandidujem. Većina saveznih zvaničnika podržava trenutnog predsednika, to je njihovo pravo i poštujem to bez obzira na svoja uverenja", napisao je Ronaldo na društvenim mrežama.