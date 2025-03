Bajinobaštani koji su voleli fudbalskog asa, veruju da on nije pronašao mir usled porodičnih problema, i da je to razlog zbog koga je okončao svoj život.

Podsetimo, Radiša je rođen 20. septembra 1977. godine u Bajinoj Bašti, gde je i napravio svoje prve fudbalske korake u lokalnom klubu. Usledila je selidba u Slobodu iz Užica, a zatim i u Partizan u kom je ostvario svoje najveće uspehe u karijeri. On je branio za Partizan u dva navrata, prvi put od 1998. do 2003. godine, a potom i od 2010. do 2013. godine.