On je branio za Partizan u dva navrata, prvi put od 1998. do 2003. godine, a potom i od 2010. do 2013. godine.

"Prvo što sam uleteo bio je rokenrol kada sam bio klinac i onda ljubav prema čvršćem zvuku, hevi metal. Prošao sam taj period kao i svi ljudi koji to slušaju, odrastanje na bendovima 'Metalika', 'Megadet', 'Sepultura', 'Pantera', to je normalno za taj vid muzike. Kasnije kako vreme prolazi, po meni, onako mi ide plasirano i ne privlači me toliko, mada me usmerilo da eksperimentišem."