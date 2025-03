- Radimo i dalje na tome, revizorska kuća obavlja svoj deo posla i od tog izveštaja zavisi konačan ishod. Prvi rok nam je 15. mart, drugi 31. mart, podnosimo različite vrste izveštaja. Nadam se da ćemo to završiti kako treba. Ide teško, da se razumemo, s obzirom da je potrebno da se sa mnogima priča i da se svakim pojedinačno prave sporazumi... Nekima moramo da platimo, nekima ispunimo obaveze odranije zbog potpisanih reprograma - priča za Kurir Rasim Ljajić i nastavlja:

- Proći ćemo kroz iglene uši! Nadam se da će tako biti. Potrebne su velike pare koje nemamo... Snalazimo se, zovemo, dogovaramo, molimo, potpisujemo reprograme... U datim okolnostima kako mora. Malo je onih koji će da otpišu dug ili se odreknu novca, toga skoro i da nema. Bilo je nekoliko ljudi u početku, kad smo došli, koji su nešto oprostili, ali nisu to bile velike sume.

- Ne da je bitno, već bez toga Partizan teško može izaći iz krize! Bez prihoda od učešća u nekom od evropskih takmičenja Partizan će biti u bezizlaznoj situaciji. Evropa postaje imperativ i toga smo svesni. U finansijskom smislu pre svega, ali i sportskom, jer to povlači povećanje vrenosti fudbalera koji mogu posle da se prodaju. Bez Evrope, Partizan teško može da nastavi... Može, naravno, ali onda će biti mučenje i jurenje vlastitog repa. To bi značilo da ćemo se vrteti u krug i tonuti iz dana u dan.

- Svi mogu da vide napredak. Partizan daleko bolje izgleda, nego što je bilo ranije. Samo neko zlonameran to neće primetiti. Sa ovim igračkim kadrom koji je nasleđen i finansijama sa kojima raspolažemo, mislim da je ovo blizu maksimuma. Ali, vidi se napredak, rukopis trenera, želja, volja, motiv itekako... To je velika stvar. Volim mlade igrače, meni su se posebno svideli Nikola Simić i Milan Roganović. Oni su tako mladi, a igraju kao da imaju 100 utakmica u nogama. To su deca iz naše škole. Njima bih još dodao i Aleksu Jankovića, Mateju Stjepanovića, Ognjena Ugrešića...