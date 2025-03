„Nama je svaka utakmica bitna, iako smo neke odigrali na način kao da to nismo prepoznali. Suštinski, još se negde tražimo, igramo pod određenim pritiskom, ali to je tako od prvog dana kad sam došao ovde. A taj pritisak ne vidim od čega je, svakako nije od spoljnog faktora ili od objekvitnih činjenica. To moramo mi u našim glavama da prelomimo. Tri kola je do kraja Preliminarne faze takmičenja, moramo da skupljamo bodove, da do kraja jurimo plej-of i to na način da budemo blizu tog četvrtog mesta koje vodi u Evropu, da se borimo. Ostaje da se vidi pored svih ovih problema hoćemo li to uspeti ili ne. Siguran sam da ekipa ima potencijal za tako nešto“.