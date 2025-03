"Pobedili smo utakmicu, to je najvažnije. Baterija nam je niska, to nam je bio problem u poslednjih pola sata. To je nešto čime moramo da se bavimo u narednom periodu. Najvažnije je da smo pobedili, zadovoljni idemo u pauzu, vezali smo dobre rezultate, imamo još da radimo i da popravljamo, idemo korak po korak", naveo je Blagojević za TV Arena Sport.