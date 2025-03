Dragan Stojković Piksi je tokom prethodnih okupljanja isticao da bi Sergej mogao u bliskoj budućnosti da donese odluku o povratku u reprezentaciju, ali to se nije dogodilo.

- Golman Vanja danas nije na spisku, što ne znači da neće biti. Odluka je naša takva da su tu Rajković, Petrović i Jovanović koji po meni zaslužuju mesto u reprezentaciji. Što se tiče drugog brata, pre objavljivanja spiska ja sam obavio razgovor sa njim, i mogu da kažem da je ista meta isto odstojanje kao u prethodnom periodu. Ostaje pri stavu da još uvek nije psihički spreman da igra za reprezentaciju i za mene je to dovoljno bilo. Da li su oni završili, ja to ne znam. To ćemo videti u daljem periodu koji je ispred nas - rekao je Piksi.