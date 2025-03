Ugledni sportski list "Gazeta delo Sport" doneo je informacije o odnosu Tijaga Mote i srpskog centarfora, inače najboljeg strelca Juventusa, i otkrio da je tokom kratkih zimskih priprema u Saudijskoj Arabiji došlo do sukoba trenera i Vlahovića.

Navodno, postoji još fudbalera koji imaju probleme u odnosu sa Motom. Direktor Juventusa Kristijano Đuntoli je od ekipe tražio da pređu preko svega zajedno, ali deluje da to ne ide toliko glatko.

1. NEDOSTATAK REŠENJA ZA ZAMENU

"Gazeta" navodi da bi postoje samo dva trenera koja bi za Juventus bila prihvatljiva, a da su trenutno slobodna. To su Roberto Manćini i Igor Tudor, ali nijedan od njih dvojice verovatno nije zainteresovan da preuzme užarenu klupu u završnici sezone i da pokuša da smiri situaciju u klubu koja polako izmiče kontroli.

Sa druge strane, Juventus nije spreman da odmah ponudi dugoročne ugovore potencijalnom Motinom zameniku, a u klubu se nadaju da će na leto moći da dođu do Antonija Kontea, Đan Pjera Gasperinija, ili Stefana Piolija, na primer...

2. BORBA ZA LIGU ŠAMPIONA

Uprkos svemu Juventus se nalazi u borbi za četvrto mesto koje vodi u Ligu šampiona. To ne može da se vodi kao uspeh, ali u Torinu na to gledaju kao plus za Motu.