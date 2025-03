- Zašto? Samo zašto? Zašto si sebi oduzeo život bez ikakvog upozorenja, bez pozdrava? Zašto me nisi pozvao kada ti je bilo teško? Borio si se protiv svojih demona kako si znao i umeo. Ponosna sam na tebe zbog toga. Volela bih samo da sam mogla da ti budem oslonac, vetar u leđa, da ti pružim snagu. Zajedno bismo prebrodili svu patnju i sve muke kroz koje si prolazio sam. Bila sam i ljuta i povređena, ali to je bilo samo zato što te mnogo volim. Kajem se za svaku ružnu reč koju sam ti ikada uputila, za svaki momenat ljutnje ili drskosti sa moje strane. Kajem se što te nisam cenila dovoljno i što nikad nisam uspela da ti pokažem koliko te zapravo volim. Trebalo je ranije da shvatim da patiš i da ti nije dobro. Trebalo je ranije da shvatim da nisi mogao ni o sebi da brineš, a kamoli o nekom drugom.

- Volela bih da si mogao još malo da izdržiš na ovom svetu, da me vidiš kako se udajem, da me ispratiš pred oltar, da upoznaš svoje unuke… Ma, volela bih samo još jednom da te vidim, da te čujem, da te zagrlim i ne pustim nikad. Teško mi je da prihvatim da te nema. Sve na svetu bih dala da te vratim, da se probudim iz ove noćne more. Bio si mnogo dobar čovek, previše dobar za ovaj svet, ovaj iskvaren i nepošten svet. Uvek si bio pošten prema svima.