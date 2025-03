"Kad danas govorite ljudima o starom poretku, o ondašnjim pravilima koja su vladala u fudbalu, oni vam ne veruju. No, u to vreme igrači su pripadali klubu. Njima su trgovali poput stoke. Duboko u sebi znao sam da to nije u redu. Iako nisam znao mnogo o pravu EU, znao sam da je to u suprotnosti s osnovnim evropskim, ali i ljudskim pravima. Odlučio sam da odem na sud jer nisam imao izbor. Da to nisam napravio, karijera bi mi bila gotova. Mislio sam da će postupak trajati nekoliko nedelja, na kraju je sve trajalo punih pet godina", pričao je Bosman.