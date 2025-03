Tek je postao punoletan, a ima veliko iskustvo u seniorskom fudbalu, u dresu Čukaričkog i evropsko kroz Ligu konferencije. I nema sumnje da mu to mnogo znači pred iskušenja u dresu najbolje reprezentacije.

- Sigurno mi znači, ipak u tim evropskim kupovima nastupaju elitni igrači. Koristiće mi te neke situacije koje imam u glavi, mogu da mi pomognu, to neko stečeno iskustvo.

- Nisam u tim trenucima razmišljao o tome, jednostavno to je moj deo posla, da postižem golove. I raduje me svaki gol u našoj ligi.

- Zajedno smo bukvalno od 2021. godine u reprezentativnim selekcijama, dve godine kasnije smo na Evropskom prvenstvu za kadete stigli do četvrtfinala, igrali smo zajedno i na Prvenstvu Evrope koje se održavalo na Kipru kada smo stigli do polufinala. Jedva čekam da se zajedno nađemo na terenu i u A selekciji.

- I danas kada se setim svih dešavanja, teško mi padne. Imali smo dva gola prednosti do pred sam kraj meča, a onda primili dva gola. To je draž fudbala, nažalost osetili smo onu gorku stranu, ali zato je fudbal to što jeste. Čuo sam se sada sa Matijom Popovićem, Veljkom Milosavljevićem koji igraju kvalifikacioni turnir za Prvenstvo Evrope U19 koje će biti održano u Rumuniji, mogu i bez mene, imaju ogroman kvalitet da izbore plasman među osam najboljih u Evropi.