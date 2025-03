- Stvarno sam verovao u njega. Ne samo ja, već i njegovi treneri u klubu. Bio je izrazito talentovan, plus pokazivao je sve na terenu. Voleo je da sluša. To je lep i ne baš čest običaj u današnje vreme. Da poslušaš starijeg od sebe... Žao mi je što nisam mogao više da radim sa njim, jer je bio u Partizanu, a ja u Zvezdi, tako da smo sve to nekako nadoknađivali u reprezentaciji - prisetio se Vladimir Patrović Pižon i izrazio saučešće porodici.