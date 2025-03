"Nema tu nekih tajni. Gledali smo kako igra za reprezentaciju, video sam i kako igra u Interu. Fudbal je živa igra i svaki put je drugačije. Znam neke osnovne karakteristike, kako šutira i gde, ali kad je živa igra, to može da se promeni", rekao je golman fubalske selekcije Srbije.

"Jedino što ne bih voleo da rezultat bude kao onda, voleo bih da bude drugačiji. Imamo iskustvo igranja u Ligi nacija, gde smo praktično imali za protivnike jake ekipe, tako da utakmcie sa Švajcarskom i Danskom su pokazale da kada smo kompaktni, možemo da dođemo do istog rezultata. Ova poslednja protiv Danske nas je rastužila, ali morali smo da prihvatimo rezultat. Imao sam druge planove, mislio sam da ćemo igrati četvrtfinale Lige nacije, ali i ova utakmica j izuzetno važna za nas, opet kažem, daćemo sve od sebe da u tom rangu utakmica sa protivnicima sa kojima smo odigrali bude i ova sutrašnja utakmica. To je jedan kvalitet, i tu nema neke velike razlike. Ne volim to, i žao mi je što nismo u punom kapacitetu, sa svim igračima, ali Bože moj, nema kukanja, već moramo da delujemo kao tim, da pokažemo duh", poručio je Piksi i dodao da zna sastav.