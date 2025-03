Marko Arnautović (35) odigrao je 121 utakmicu za nacionalni fudbalski tim Austrije i dao 39 golova. Punih 17 godina nosi dres reprezentacije, ali ne peva himnu "Land der Berge, Land am Strome", koja u prevodu glasi "Zemljo planina, zemljo na reci". I to je ono što žulja i kopka austrijsku javnost. A, pitanje je, koliko njih zna sledeće...

Ima svoj razloge zašto ne peva himnu - Marko Arnautović Foto: He Canling / Xinhua News / Profimedia

Ali, da se vratimo Marku Arnautoviću i njegovom nepevanju austrijske himne. Ovom temom bavio se kolumnista bečkog "Kurira" Volfgang Vinhajm . On se zapitao zašto javnost u Austriji intrigira to što Marko Arnautović ne peva himnu, koju uopšte ne pevaju ni austrijski političari. Zbog čega se provocira fudbaler, koji je mnogo toga uradio i čini za Austriju.

- Kada izađem na teren, samo se koncentrišem na utakmicu. To što ne pevam himnu nema nikakve veze sa bilo kakvim provokacijama, ili manjkom želje, ili ljubavi prema zemlji. Prosto to ne činim zato što se koncentrišem. Neposredno pre početka meča u glavi su mi potpuno druge stvari od pevanja himne.

- Moja majka je Austrijanka. Ovde sam odrastao i išao u školu. Moja familija je uvek bila poštovana u Austriji i nikad nije osećala ksenofobiju. Zato hoću da ljudi prihvate činjenicu - imam dva porekla i volim obe zemlje. Ako mi neko posle svega kaže "igraš za Austriju, rođen si u njoj, zašto onda ne voliš više Austriju", kazaću mu "izvini, ali u mom životu je oko mene više Srba". Svake godine ja sam po nekoliko meseci bio u Srbiji, a kad me tamo pitaju "zašto Austrija, zašto nisi igrao za nas" ja im kažem da sam ponosan i srećan što igram za njih. Mislim da se to može videti iz moje igre, jer uvek dajem 100 odsto sebe - objasnio je Marko Arnautović.

Večeras je na stadionu "Ernest Hapel" u Beču prvi duel Austrije i Srbije. Revanš je u nedelju, u Beogradu, na stadionu "Rajko Mitić" od 18.00 časova. Sigurno je da će Marko Arnautović i večeras biti originalan, ali i silno motivisan. Četiri puta igrao je sjajni napadač protiv Srbije i postigao samo jedan gol. Bilo je to u kvalifikacijama za Mundijal u Rusiji 6. oktobra 2017. kada su se Austrijanci revanširali za poraz u Beogradu i uzvratili istom merom - 3:2. Videćemo, hoće li baš večeras Arnautović doći do brojke od 40 golova u reprezentaciji Austrije, ili će to sačekati neku drugu priliku.