U 2024. godini klub je ostvario dobit u iznosu od 503 miliona dinara. To je veliko povećanje u poređenju sa 2023. godinom kada je dobit kluba iznosila 86 miliona dinara.

– Zadovoljni smo radom i posvećenošću Marka Jovanovića u ulozi sportskog direktora. Dao je prednost dovođenju igrača iz inostranstva i deo posla po pitanju izlaznih transfera je radio dobro. Ono što sam mu zamerio odnosi se na zanemarivanje naših igrača koji su na kaljenju u Kabelu i Indeksu, do skoro i u Gatu. Nije shvatao tu vezu i to je nešto što želim da promenim u budućnosti. Plan je i da u Kabelu i Indeksu odemo rang više da bi navikli igrače da žive sa pozitivnim sportskim pritiskom i tako shvate ono što ih čeka u Vojvodini.

– Omladinska škola, Indeks, Kabel i Vojvodina – to je jedna porodica i jedna priča. Sportski sektor će imati obavezu da vodi apsolutno računa o svemu i na početku sezone pravimo plan koji uključuje sve ove sektore. Lestvica će da bude apsolutno visoko postavljena i tu neće da bude kompromisa. Očekujem da u narednih godinu dana Vojvodina vrati svoj identitet da igramo sa decom koja prolaze našu školu da im verujemo i dajemo više šanse. Ono što mi se ne sviđa je da smo odlaskom Zukića ostali bez ijednog igrača iz naše škole u omladinskom pogonu. Da nismo doveli Medojevića „u minut do 12“ mi ne bismo imali kapitena koji je prošao našu omladinsku školu. Zaista se nadam da će to u budućnosti da se ispravi. Od naredne sezone očekujem da sve bude mnogo ozbiljnije i da ne strepimo kao u tekućem prvenstvu.