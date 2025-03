- Najveći izazov će nam biti Albanija. Gledao sam Englesku, ipak je to preozbiljna reprezentacija. Sa novim selektorom, to nije ona reprezentacija. Nemac je doneo nešto novo, to se odmah vidi. Prelomne utakmice će da budu sa Albanijom, pogotovo utakmica u Tirani. Ne govorim ovo u kontekstu političkih tenzija. Jako su se dobro pokazali na Evropskom prvenstvu. To će biti prava utakmica. Protiv Engleza mi nemamo apsolutno nikakvih šansi. To potpisujem. Treba biti optimista, ali ne treba baš toliko leteti - zaključio je Bogdanović.